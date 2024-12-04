 
الأربعاء 2024-12-04 03:00 ص
 

مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 02:01 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل ستبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد بدء آلية التنفيذ عملها.اضافة اعلان


وأضاف المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني من دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.

يأتي ذلك وسط خروقات إسرائيلية متلاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع.



 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية

عربي ودولي الرئيس الكوري الجنوبي يعلن رفع الأحكام العرفية بعد تصويت البرلمان ضدها

شرقية

عربي ودولي قصف مدفعي على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية

ارشيفية

عربي ودولي مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم بلدة قرب القدس

مجلس محافظة الكرك

أخبار محلية مجلس محافظة الكرك يناقش أولويات مشاريع قطاع الأشغال

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تبدأ تجهيز بنية سوق الخضار الشعبي

ارشيفية

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك وانخفاض داو جونز

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي اجتماعان طارئان لمجلس الجامعة العربية بشأن فلسطين وسوريا الأحد



 




الأكثر مشاهدة