مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

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الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل ستبلغ عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان بمجرد بدء آلية التنفيذ عملها. اضافة اعلان





وأضاف المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني من دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.



يأتي ذلك وسط خروقات إسرائيلية متلاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع.







