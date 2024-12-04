مسؤولون إسرائيليون: سنهاجم أي عنصر من حزب الله جنوب الليطاني

وأضاف المسؤولون أن تل أبيب تحتفظ بحق مهاجمة أي عناصر تابعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني من دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.
يأتي ذلك وسط خروقات إسرائيلية متلاحقة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوع.
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