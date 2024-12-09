مسؤولون إسرائيليون: عبرنا ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين ان قوات برية عبرت إلى ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا لأول مرة منذ 1973.

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وأضافوا "استهدفنا أصولا عسكرية نعتبرها إستراتيجية بسوريا خشية وقوعها بيد المعارضة".