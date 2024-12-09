مسؤولون إسرائيليون: عبرنا ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا

وأضافوا "استهدفنا أصولا عسكرية نعتبرها إستراتيجية بسوريا خشية وقوعها بيد المعارضة".
وبينوا "قلقون من أن يؤدي سقوط الأسد إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا".
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