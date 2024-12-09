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مسؤولون إسرائيليون: عبرنا ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 09-12-2024 02:17 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين ان قوات برية عبرت إلى ما وراء المنطقة المنزوعة السلاح بسوريا لأول مرة منذ 1973.

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وأضافوا "استهدفنا أصولا عسكرية نعتبرها إستراتيجية بسوريا خشية وقوعها بيد المعارضة".


وبينوا "قلقون من أن يؤدي سقوط الأسد إلى تمكين المعارضة الساعية لتنفيذ هجمات ضدنا".

 
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