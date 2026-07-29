مسؤول أمريكي: إيران تبالغ في مطالبها بشأن مضيق هرمز

وأضاف المسؤول أن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق، ولا يتضمن فرض أي رسوم عبور أو أي رسوم أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا في مجدل زون جنوبي لبنان
-
شيخ الأزهر يعلق على سلوك "غريب" للأسر المصرية
-
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين إلى نهاية العام
-
السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية
-
تسجيلات تحقيق بايدن بشأن الوثائق السرية تثير جدلاً حول حالته الذهنية
-
أردوغان: تركيا تسعى لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة مع العراق
-
القيادة المركزية الأمريكية تكشف عدد السفن التي اعترضتها بعد استئناف حصار إيران
-
إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة