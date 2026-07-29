الأربعاء 2026-07-29 12:48 ص

مسؤول أمريكي: إيران تبالغ في مطالبها بشأن مضيق هرمز

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 12:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أمريكي، وفقًا لوكالة رويترز، إن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه المطالب ترفضها سلطنة عُمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق، ولا يتضمن فرض أي رسوم عبور أو أي رسوم أخرى.
 
 


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