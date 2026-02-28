مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

02:33 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستواصل ضرباتها على إيران على مدى الأيام المقبلة. اضافة اعلان





وأضاف أن الضربة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في البحرين لم تسفر عن وقوع إصابات.



وأكد أن الغارات الجوية على إيران ستستمر أياما وليس ساعات.



وبيّن أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية.



وشدد على أن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية وواشنطن تضرب أهدافا عسكرية تشكل تهديدا.









