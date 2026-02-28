مسؤول أمريكي: سنواصل ضرباتنا ضد إيران

وأضاف أن الضربة التي استهدفت القاعدة الأمريكية في البحرين لم تسفر عن وقوع إصابات.
وأكد أن الغارات الجوية على إيران ستستمر أياما وليس ساعات.
وبيّن أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية.
وشدد على أن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية وواشنطن تضرب أهدافا عسكرية تشكل تهديدا.
