مسؤول أمريكي يؤكد امتلاء مراكز احتجاز المهاجرين

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية امتلاء مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، والتي تتسع لـ 47600 شخص، على خلفية سياسات الرئيس دونالد ترامب في مجال الهجرة.



وأشار المسؤول في حديث للصحفيين، أمس الأربعاء، إلى أن هيئة الهجرة والجمارك توسع عدد الأسرة بدعم من وزارة الدفاع وخدمة المارشالات ومديرية السجون الأمريكية.



وتمتلك هيئة الهجرة والجمارك تمويلا لاحتجاز نحو 41500 شخصا في الوقت الراهن، وأضاف المسؤول أن الهيئة تعمل مع المشرعين لضمان المزيد من التمويل.

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ويأتي ذلك على خلفية تشديد السياسات الأمريكية في مجال الهجرة بعد تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة.



وقامت هيئة الهجرة والجمارك باعتقال حوالي 32800 شخص خلال الفترة من 20 يناير حتى 10 مارس الجاري، ومنهم 27% مهاجرون غير شرعيون دون أي اتهامات جنائية أخرى.



وتشير إحصاءات الهيئة إلى أنه في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن كان عدد الاعتقالات 113400 خلال العام 2024 المالي بأكمله.



وتدل هذه الأرقام على زيادة وتيرة اعتقالات المهاجرين غير الشرعيين، الذين تعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية منهم إلى خارج الولايات المتحدة.