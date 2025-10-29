مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات

وأشار فولكر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعقيبًا على الغارات الإسرائيلية على غزة الليلة الماضية، إلى تقارير تؤكد أن أكثر من 100 فلسطيني استُشهدوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "مثيرة للصدمة".
وقال إنه من المقلق أن هذه المقتلة "حدثت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة الذين عانوا طويلاً يشعرون بأن هناك أملًا في أن تتراجع موجة العنف المستمرة"، داعيًا الدول، خاصة تلك التي لها تأثير خاص، إلى القيام بكل ما في وسعها لضمان الامتثال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
