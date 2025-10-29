الأربعاء 2025-10-29 08:26 م
 

مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات

مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات
مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات
 
الأربعاء، 29-10-2025 07:34 م
الوكيل الإخباري- أكد المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن قوانين الحرب واضحة جدًا بشأن الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددًا على أنه يتعين على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.اضافة اعلان


وأشار فولكر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، تعقيبًا على الغارات الإسرائيلية على غزة الليلة الماضية، إلى تقارير تؤكد أن أكثر من 100 فلسطيني استُشهدوا ليلة أمس في موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بشكل أساس المباني السكنية وخيام النازحين والمدارس في جميع أنحاء قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "مثيرة للصدمة".

وقال إنه من المقلق أن هذه المقتلة "حدثت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة الذين عانوا طويلاً يشعرون بأن هناك أملًا في أن تتراجع موجة العنف المستمرة"، داعيًا الدول، خاصة تلك التي لها تأثير خاص، إلى القيام بكل ما في وسعها لضمان الامتثال لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردنيون: الأمانة حولت العاصمة إلى سجن كبير عبر 5000 كاميرا مراقبة

خاص بالوكيل الأردنيون: الأمانة حولت العاصمة إلى سجن كبير عبر 5000 كاميرا مراقبة

ا

أخبار محلية "جمعية المستثمرين": الإعفاءات الحكومية خطوة مهمة لتنشيط القطاع العقاري

الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي ترعى الحوار الأردني الفلسطيني حول الريادة

g

أخبار محلية اختتام جلسات مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي

النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري

أخبار محلية النشامى يرفعون علم الأردن عالياً بعد فوزهم باللقب القاري

الأمم المتحدة تدين انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الفاشر

عربي ودولي الأمم المتحدة تدين انتهاكات القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الفاشر

مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات

عربي ودولي مسؤول أممي: إسرائيل مسؤولة عن أي انتهاكات

ل

أخبار محلية الأمير الحسن بن طلال يزور مستشفى أطباء بلا حدود للجراحة التقويمية ويثني على دوره الإنساني



 
 





الأكثر مشاهدة