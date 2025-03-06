مسؤول أممي يطالب بإنهاء الصراع في اليمن

الوكيل الإخباري- طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم الخميس بإنهاء الصراع في اليمن والامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية التي قد تعيد اليمن إلى دوامة صراع واسع النطاق.

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وقال غروندبرغ في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع في اليمن، إن هناك ثلاثة تحديات رئيسية يجب التعامل معها، أولها "يجب على الأطراف الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذه".