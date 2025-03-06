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مسؤول أممي يطالب بإنهاء الصراع في اليمن

المبعوث الأممي إلى اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
 
الخميس، 06-03-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري-   طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ اليوم الخميس بإنهاء الصراع في اليمن والامتناع عن التلويح بالقوة العسكرية التي قد تعيد اليمن إلى دوامة صراع واسع النطاق.

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وقال غروندبرغ في إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع في اليمن، إن هناك ثلاثة تحديات رئيسية يجب التعامل معها، أولها "يجب على الأطراف الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذه".


والتحدي الثاني حسب المسؤول الأممي، هو ضرورة قيام الأطراف باتخاذ قرارات صعبة ولكن ضرورية، والقبول بتسويات، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد،"فيما ثالثها، التأكيد بوضوح على أهمية وجود عملية سياسية جامعة تشمل طيفاً واسعاً من اليمنيين، لضمان وضع حد نهائي لهذا النزاع وتمكين اليمنيين من العيش بسلام.

 
 
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