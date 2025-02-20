 
الخميس 2025-02-20 10:21 م
 

مسؤول أميركي: إسرائيل تطلب دورا أكبر لواشنطن بالمنطقة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
الخميس، 20-02-2025 08:51 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي للجزيرة إن إسرائيل تطالب واشنطن بدور أكبر في الشرق الأوسط وإلا ستكون مضطرة للتصرف منفردة.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول أن ثمة وقفا غير معلن للهجمات بين الحوثيين والقوات الأميركية و"نراقب مدى التزامهم بالأمر".

وأكد أنه إذا استأنف الحوثيون هجماتهم فإن بلاده سترد، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح القادة العسكريين تفويضا بالرد على أي اعتداء.
 
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