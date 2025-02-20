مسؤول أميركي: إسرائيل تطلب دورا أكبر لواشنطن بالمنطقة

وأضاف المسؤول أن ثمة وقفا غير معلن للهجمات بين الحوثيين والقوات الأميركية و"نراقب مدى التزامهم بالأمر".
وأكد أنه إذا استأنف الحوثيون هجماتهم فإن بلاده سترد، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح القادة العسكريين تفويضا بالرد على أي اعتداء.
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