الجمعة 2026-07-10 12:25 م

مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة

علما الولايات المتحدة وإيران
علما الولايات المتحدة وايران
 
الجمعة، 10-07-2026 08:27 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي،  إنّ واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة.

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وضربت الولايات المتحدة مجددا امس الخميس إيران.


وأدى القصف الأميركي إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين في إيران منذ تجدد الأعمال العدائية في اليوم السابق رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع.

 
 


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