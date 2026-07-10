مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي، إنّ واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران وإن المحادثات الفنية مستمرة.

اضافة اعلان



وضربت الولايات المتحدة مجددا امس الخميس إيران.