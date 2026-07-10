مسؤول أميركي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة

وضربت الولايات المتحدة مجددا امس الخميس إيران.
وأدى القصف الأميركي إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين في إيران منذ تجدد الأعمال العدائية في اليوم السابق رغم مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين لوقف النزاع.
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