الجمعة 2026-05-01 11:43 ص

مسؤول أميركي: الهجمات على إيران "انتهت" لأسباب تتعلق بصلاحيات الحرب

طائرات حربية أميركية.
الجمعة، 01-05-2026 09:05 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر الجمعة، إن الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران والتي بدأت في شباط قد "انتهت"، وذلك لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب.اضافة اعلان


وأضاف المسؤول "اتفق الطرفان على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين ابتداء من الثلاثاء السابع من نيسان وتم تمديده لاحقا... ولم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الأميركية وإيران منذ الثلاثاء السابع من نيسان".
 
 


أحدث الأخبار

٦ إصابة في حادث تصادم علي شارع البترا

أخبار محلية 6 إصابات بحادث تصادم على شارع البترا

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله

أخبار محلية ولي العهد يهنئ بعيد العمال

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أيار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا

ربط كهربائي

عربي ودولي اليمن يسعى لتفعيل الربط الكهربائي مع السعودية لمواجهة أزمة الكهرباء

الذهب

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

البقاء لله

أخبار محلية وفاة ثانية بحادث جمرك العقبة.. الجمارك تنعى العقيد محمد صلاح

رحلة قطار مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني

أخبار محلية الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة



 
 






الأكثر مشاهدة

 