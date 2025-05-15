مسؤول أميركي: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا

12:41 ص

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الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المقررة غدا الخميس. اضافة اعلان





جاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوفد الروسي المشارك في المحادثات والذي لن يضم بوتين نفسه.