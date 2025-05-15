الخميس 2025-05-15 02:14 ص
 

مسؤول أميركي: ترامب لن يسافر إلى تركيا للمشاركة في محادثات بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 15-05-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول أميركي الأربعاء إن الرئيس دونالد ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة في المحادثات الروسية الأوكرانية المقررة غدا الخميس.اضافة اعلان


جاءت تصريحات المسؤول الأميركي بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوفد الروسي المشارك في المحادثات والذي لن يضم بوتين نفسه.
 
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