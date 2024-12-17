 
الثلاثاء 2024-12-17 11:12 ص
 

مسؤول أميركي: تركيا تحشد قواتها لتنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود مع سوريا

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الجيش التركي
الثلاثاء، 17-12-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن تركيا وحلفاؤها من الميليشيات يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا.

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وقالت الصحيفة إن هناك عملية تركية عبر الحدود مع سوريا قد تكون وشيكة.

 

وأضافت أن خطوة تركيا تثير مخاوف من هجوم كبير على أراضٍ يسيطر عليها الأكراد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحشد التركي مماثل لتحركات أنقرة قبل غزوها شمال شرق سوريا عام 2019، لافتة إلى أن هناك ضغط أميركي من أجل ضبط النفس.

 

وأوضحت أن المسؤولة بالإدارة المدنية للأكراد إلهام أحمد أبلغت الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في رسالة أن عملية تركيا في سوريا وشيكة، وأن هدف تركيا السيطرة على أرضنا قبل توليه منصبه.

 

واعتبر شامي في تصريح له، أن "النهج التركي في التعاطي مع جهود الوساطة والمراوغة في قبول نقاطها الأساسية هو السبب بانهيار الوساطة".

ويأتي ذلك بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

الجزيرة

 
gnews

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