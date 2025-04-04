مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة

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الوكيل الإخباري- افادت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ان من المرجح أن يزور نتنياهو البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة. اضافة اعلان

