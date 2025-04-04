الجمعة 2025-04-04 03:44 ص
 

مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
 
الجمعة، 04-04-2025 02:32 ص
الوكيل الإخباري-   افادت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ان من المرجح أن يزور نتنياهو البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة. اضافة اعلان
 
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