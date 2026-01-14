مسؤول أميركي يؤكد أن فنزويلا بدأت الإفراج عن أميركيين

وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته "نرحب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في فنزويلا. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات الموقتة".
ولم يقدم تفاصيل بشأن إطلاق سراح السجناء كما لم يذكر عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم، إلا أنه أشار إلى أن هناك أكثر من واحد.
وأمرت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة بالوكالة للبلاد، بالإفراج عن سجناء عقب الهجوم الأميركي.
وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه البادرة، قائلا إنه ردا على ذلك ألغى موجة ثانية من الضربات.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تتهم ترامب بتشجيع الاضطرابات السياسية بما فيها العنف
-
الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود حلقت فوق كشمير
-
ترامب: "سنتخذ إجراءات قوية جدا" إذا أعدمت إيران محتجين
-
ترامب عن مساعدة الولايات المتحدة للمحتجين في إيران: ستكتشفون ذلك بأنفسكم
-
ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم
-
مصر ترحب بالقرار الأميركي بتصنيف "الإخوان المسلمين" كيانا إرهابيا عالميا
-
تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران
-
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني