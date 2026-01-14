مسؤول أميركي يؤكد أن فنزويلا بدأت الإفراج عن أميركيين

05:29 ص

الوكيل الإخباري- قال مسؤول أميركي إن فنزويلا بدأت الثلاثاء إطلاق سراح أميركيين مسجونين، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها القيادة الموقتة في البلاد بعد إطاحة واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.





وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته "نرحب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في فنزويلا. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات الموقتة".



ولم يقدم تفاصيل بشأن إطلاق سراح السجناء كما لم يذكر عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم، إلا أنه أشار إلى أن هناك أكثر من واحد.



وأمرت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة بالوكالة للبلاد، بالإفراج عن سجناء عقب الهجوم الأميركي.



وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه البادرة، قائلا إنه ردا على ذلك ألغى موجة ثانية من الضربات.

