مسؤول إسرائيلي: نتنياهو قد ينهي الحرب لمنح ترامب نصرا

07:29 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709150 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ينهي الحرب بغزة في وقت مبكر من ولاية دونالد ترامب لمنحه نصرا دبلوماسيا سريعا. اضافة اعلان





وأضاف المسؤول أنه "لا أحد في إسرائيل يريد (المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا) هاريس ولا أحد يثق بها هنا".