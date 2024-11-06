مسؤول إسرائيلي: نتنياهو قد ينهي الحرب لمنح ترامب نصرا

وأضاف المسؤول أنه "لا أحد في إسرائيل يريد (المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس كامالا) هاريس ولا أحد يثق بها هنا".
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