مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لن يدع بايدن يحقق إنجازا

الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيحاول في الشهرين المتبقيين أن يترك إرثا مثل وقف الحرب.

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