مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لن يدع بايدن يحقق إنجازا

التقديرات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يسمح لبايدن بتحقيق إنجاز قبل تنصيب دونالد ترامب.
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