مسؤول: إسرائيل تريد إيذاء حزب الله دون اندلاع حرب شاملة

الوكيل الإخباري- قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن إسرائيل تريد إيذاء جماعة حزب الله لكنها لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة، بينما قال مسؤولان آخران إن إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام.



وتحدث هؤلاء المسؤولون بعدما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد لتقييم الوضع، بعد يوم من مقتل 12 طفلاً وفتى في هجوم على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم القول إن الرد سيكون "محدودًا لكنه ذو مغزى".