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مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله

علم إيران
علم إيران
 
الأربعاء، 18-06-2025 08:06 م

الوكيل الإخباري-   افاد مسؤول إيراني رفيع ان دخول أميركا على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك.

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وبين ان أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.


وأضاف ان تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أميركا المواجهة.

 
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