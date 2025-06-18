مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله

الوكيل الإخباري- افاد مسؤول إيراني رفيع ان دخول أميركا على خط المواجهة مع الكيان الصهيوني يعني أن حزب الله سيتحرك.

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وبين ان أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.