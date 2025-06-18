مسؤول إيراني: إذا تدخلت أميركا في الحرب فسيتحرك حزب الله

وبين ان أي دخول أميركي مباشر على خط المواجهة سيقابل بتهديد غير مسبوق لسفن الأعداء.
وأضاف ان تحرك إيران ضد الأهداف البحرية وتموضع الأعداء سيكون خيارا إذا دخلت أميركا المواجهة.
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