الإثنين 2026-04-27 05:20 م

مسؤول إيراني: قواتنا المسلحة ينبغي أن تكون المسؤولة عن مضيق هرمز

الإثنين، 27-04-2026 04:15 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، الاثنين، أنّ القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن مضيق هرمز بموجب القانون المقترح لإدارة الممرّ الملاحي الاستراتيجي.

وقال إنّ القوات المسلحة تسيطر فعلا على المضيق وتسعى إلى منع مرور "السفن المعادية".


وأضاف أن "القانون المقترح ينص أيضا على أن تسدد العائدات المالية من عبور المضيق بالريال الإيراني".

 
 


