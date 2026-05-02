مسؤول إيراني يتحدث عن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أسدي، نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات المسلحة، قوله إن "تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الوقائع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات".
وأضاف "القوات المسلحة مستعدة بالكامل لأي مغامرة او لأي عمل متهور من جانب الأميركيين".
ويسري منذ الثامن من نيسان، اتفاق لوقف اطلاق النار بعد قرابة أربعين يوما من الضربات الاسرائيلية الأميركية على إيران الإسلامية، مع مواصلة الأخيرة إغلاق مضيق هرمز عمليا أمام الملاحة البحرية.
وقدمت إيران الجمعة، اقتراحا جديدا للتفاوض عبر باكستان التي تضطلع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران، من دون أن ترشح أي تفاصيل عن مضمونه.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سبق أن توعّد بالقضاء على "الحضارة" الإيرانية، أكد الجمعة أنه "غير راض" عن الاقتراح الجديد.
وقال ترامب للصحفيين في حديقة البيت الأبيض "في هذه اللحظة لست راضيا عما يقدمونه"، مكررا أن القادة الإيرانيين "منقسمون" وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع.
وإذ قال "إنهم يطلبون أمورا لا يمكنني القبول بها"، أكد حصول مباحثات مع طهران، مشيرا إلى أنه لا يزال يفضل حلا تفاوضيا.
