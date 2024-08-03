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مسؤول إيراني يوجه رسالة إلى سكان إسرائيل

صواريخ
صواريخ




 

السبت، 03-08-2024 06:28 ص

الوكيل االاخباري - قال مستشار وزارة الخارجية الإيرانية محمد مرندي، في تغريدة عبر موقع إكس: "غادروا إسرائيل إنها (الصواريخ) قادمة".

وأعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.

 

 

gnews

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