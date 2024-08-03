مسؤول إيراني يوجه رسالة إلى سكان إسرائيل

الوكيل االاخباري - قال مستشار وزارة الخارجية الإيرانية محمد مرندي، في تغريدة عبر موقع إكس: "غادروا إسرائيل إنها (الصواريخ) قادمة".



وأعلنت البحرية الأمريكية، وصول حاملة الطائرات "روزفلت" إلى مضيق هرمز قبالة إيران اليوم.