الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب يلتقي مع الشرع الأربعاء

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 13-05-2025 06:36 م
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على الاجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية الأربعاء.اضافة اعلان


ووصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إلى قصر اليمامة في الرياض حيث ستجرى محادثات رسمية مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة، وتشمل الإمارات وقطر.
 
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