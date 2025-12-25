مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها

11:36 م

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، يوم الخميس، إنه لن تكون هناك هدنة ولا تفاوض مع مغتصب وإن السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقق عبر رؤية شعبه وحكومته.





ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عقار خلال مخاطبته احتفال كنيسة المسيح السودانية بعيد الميلاد يوم الخميس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، استنكاره لما وصفه بمزاعم الحرب الكذوبة القائمة على تحقيق الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين الذين فارقوا السلطة.



ووصف نائب رئيس مجلس السيادة هذه الحرب بأنها صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية السودان.



وقال إن الحروب التي عاشها وما زال يعيشها السودان تُعد فرصة للتدبر ودروس لتعزيز وحدة الصف الوطني وتأسيس دولة السلام والعدالة.



ودعا المسؤول السوداني إلى الابتعاد عن الفرقة والتطرف الديني والتحلي بقيم التسامح ونبذ الكراهية، وشدد على أن الفيصل في الدين هو التقوى التي تتجاوز اللون والجنس والعرق والمعاملة الحسنة التي تؤلف بين قلوب المؤمنين.



