الخميس 2025-12-25 11:52 م

مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها

مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها
الخميس، 25-12-2025 11:36 م
الوكيل الإخباري-  قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، يوم الخميس، إنه  لن تكون هناك هدنة ولا تفاوض مع مغتصب وإن السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقق عبر رؤية شعبه وحكومته.اضافة اعلان


ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن عقار خلال مخاطبته احتفال كنيسة المسيح السودانية بعيد الميلاد يوم الخميس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، استنكاره لما وصفه بمزاعم الحرب الكذوبة القائمة على تحقيق الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين الذين فارقوا السلطة.

ووصف نائب رئيس مجلس السيادة هذه الحرب بأنها صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية السودان.

وقال إن الحروب التي عاشها وما زال يعيشها السودان تُعد فرصة للتدبر ودروس لتعزيز وحدة الصف الوطني وتأسيس دولة السلام والعدالة.

ودعا المسؤول السوداني إلى الابتعاد عن الفرقة والتطرف الديني والتحلي بقيم التسامح ونبذ الكراهية، وشدد على أن الفيصل في الدين هو التقوى التي تتجاوز اللون والجنس والعرق والمعاملة الحسنة التي تؤلف بين قلوب المؤمنين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة اكتشاف جديد يساعد القلب على مقاومة الشيخوخة

مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها

عربي ودولي مسؤول سوداني: الحرب في البلاد صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافيتها

ل

عربي ودولي خبير أمريكي يحذر من احتمال صدام مباشر بين روسيا وحلف "الناتو"

النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس

عربي ودولي النهر الجوي .. طوارئ وتحذيرات من فيضانات خطيرة بلوس أنجلوس

ف

عربي ودولي بيان قطري عن التطورات الأخيرة في اليمن

مصر .. السلطات تتحرك بعد رصد واقعة احتيال كبرى تخص المتحف الكبير

عربي ودولي مصر .. السلطات تتحرك بعد رصد واقعة احتيال كبرى تخص المتحف الكبير

ل

أخبار محلية الأردن وباكستان يؤكدان تعزيز التعاون العسكري وتطوير القدرات الدفاعية

الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة

عربي ودولي الحكومة اليمنية تشيد ببيان السعودية حول حضرموت والمهرة



 






الأكثر مشاهدة