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مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
الأحد، 29-09-2024 10:48 ص

الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

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وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله".

 
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