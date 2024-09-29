مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله".
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