 
الأربعاء 2024-11-13 01:49 ص
 

مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا مهام كثيرة في جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 12:48 ص

الوكيل الإخباري-  قال قائد الفرقة 188 في الجبهة الشمالية الإسرائيلية انه "لدينا مهام كثيرة في جنوب لبنان لم ننجزها بعد".

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وأضاف أن "لدينا مهام كثيرة لمهاجمة قرى المسلحين وإبادة العدو وبناه التحتية".

 
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