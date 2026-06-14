مسؤول عسكري إيراني: الغارة الإسرائيلية على بيروت "لن تبقى بلا رد"

الوكيل الإخباري- حذر مسؤول عسكري إيراني رفيع الأحد، من أن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على ضاحية بيروت الجنوبية "لن تبقى بلا رد".

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وصرّح معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة، محمد جعفر أسدي، لموقع "دفاع برس" أنه "بلا شك إن هذه الجرائم لن تبقى بلا رد"، وذلك في إشارة إلى غارة جديدة على الضاحية الأحد أسفرت عن سقوط 3 شهداء.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه شن "هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".