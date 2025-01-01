مسؤول فيدرالي أمريكي يكشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز

جاء ذلك بعد مقتل المشتبه به في الهجوم، حيث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المحلي قبل أن يتم قتله.
وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات مستمرة في محاولة تحديد دوافع الهجوم، وسط مؤشرات على أن المشتبه به قد تصرف بشكل متعمد.
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