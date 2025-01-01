 
الأربعاء 2025-01-01 06:54 م
 

مسؤول فيدرالي أمريكي يكشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز

هجوم نيو أورليانز
هجوم نيو أورليان
الأربعاء، 01-01-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤول فيدرالي لإنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في حادثة نيو أورليانز باعتبارها عملاً إرهابياً محتملاً.اضافة اعلان


جاء ذلك بعد مقتل المشتبه به في الهجوم، حيث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المحلي قبل أن يتم قتله.

وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات مستمرة في محاولة تحديد دوافع الهجوم، وسط مؤشرات على أن المشتبه به قد تصرف بشكل متعمد.
 
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