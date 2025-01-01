مسؤول فيدرالي أمريكي يكشف تفاصيل هجوم نيو أورليانز

06:15 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مسؤول فيدرالي لإنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في حادثة نيو أورليانز باعتبارها عملاً إرهابياً محتملاً. اضافة اعلان





جاء ذلك بعد مقتل المشتبه به في الهجوم، حيث تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن المحلي قبل أن يتم قتله.



وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات مستمرة في محاولة تحديد دوافع الهجوم، وسط مؤشرات على أن المشتبه به قد تصرف بشكل متعمد.