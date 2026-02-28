مسؤول يكشف مكان المرشد الإيراني خامنئي

الوكيل الإخباري- قال مسؤول لوكالة رويترز السبت، إن المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في طهران، وقد تم نقله إلى مكان آمن.

أعلنت إسرائيل أنها شنت هجوماً استباقياً على إيران يوم السبت، مع ورود أنباء عن وقوع انفجارات متعددة في طهران.