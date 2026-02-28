مسؤول يكشف مكان المرشد الإيراني خامنئي

أعلنت إسرائيل أنها شنت هجوماً استباقياً على إيران يوم السبت، مع ورود أنباء عن وقوع انفجارات متعددة في طهران.
وفي العام 2024 أعلن نقل الزعيم الإيراني علي خامنئي لمكان آمن داخل البلاد؛ مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بعدما أعلنت إسرائيل عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
