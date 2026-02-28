السبت 2026-02-28 11:49 ص

مسؤول يكشف مكان المرشد الإيراني خامنئي

أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- قال مسؤول لوكالة رويترز السبت، إن المرشد الإيراني علي خامنئي ليس في طهران، وقد تم نقله إلى مكان آمن.

أعلنت إسرائيل أنها شنت هجوماً استباقياً على إيران يوم السبت، مع ورود أنباء عن وقوع انفجارات متعددة في طهران.


وفي العام 2024 أعلن نقل الزعيم الإيراني علي خامنئي لمكان آمن داخل البلاد؛ مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، بعدما أعلنت إسرائيل عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 
 


