مساعدات إسرائيلية للدروز في سوريا .. وطريف يناشد ترامب

وأضافت الهيئة أن المساعدات، التي تشمل معدات طبية عاجلة، تم نقلها إلى الأراضي السورية خلال الليل بعد تنسيق مع الأميركيين، موضحة أن إسرائيل تخطط لنقل مساعدات إضافية لاحقًا.
وتابعت أن "تم تسليم معدات طبية عاجلة إلى الدروز في منطقة (حرّ الدروز) – على بعد أكثر من 80 كيلومترًا من إسرائيل، وذلك بعد تدمير المستشفى الرئيسي خلال الاشتباكات".
وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى منطقة السويداء.
من جانب آخر، قالت هيئة البث إن زعيم دروز إسرائيل، الشيخ موفق طريف، قد ناشد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماية الدروز في سوريا.
وقالت إن طريف أكّد في نداء إلى الرئيس ترامب أن على "الولايات المتحدة أن تحمي الأقلية الدرزية في سوريا. نحن نواجه مشاهد مروّعة من إبادة جماعية. لا يُعقل أن تغضّوا الطرف عن هذه الأفعال الفظيعة".
وفي وقت سابق من الأحد، قالت وزارة الخارجية السورية إن "الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون" منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق الحكومي وتحضيرات متعددة شملت وزارات ومؤسسات رسمية، محذّرة في الوقت ذاته من "تداعيات أمنية خطيرة" نتيجة تصاعد التوتر في المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان: "باشرت وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومحافظَي درعا والسويداء، التحضيرات اللازمة لتحريك قافلة إنسانية فور توافر الظروف الأمنية الملائمة".
وذكرت أن القافلة، التي تشمل ثلاثة وزراء ومحافظًا واحدًا، "مُنعت مرة أخرى من الدخول، وسُمح فقط لعدد محدود من سيارات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالعبور"، موضحة أن القافلة "تحمل إمدادات طبية ومساعدات إنسانية أساسية، بدعم من منظمات دولية وسورية"، وأن "20 سيارة إسعاف" أرسلتها وزارة الصحة "تم منع دخولها أيضًا".
سكاي نيوز
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