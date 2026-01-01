الخميس 2026-01-01 08:08 ص

مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين

مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين
ارشيفية
الخميس، 01-01-2026 07:34 ص

الوكيل الإخباري-   قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.

اضافة اعلان

 

 وصرحت ريد، التي تعمل حاليا في قناة  RT، لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب شخص متقلّب للغاية. يبدو لي أنه يحترم الثقافة الروسية، والأهم من ذلك، أنه يكن احتراما عميقا لفلاديمير بوتين بل ويخشى منه قليلا. فترامب لا يخشى كثيرين".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا.. تحديد سقف العمالة الأجنبية في مشاريع البناء بـ50 بالمئة

عربي ودولي روسيا.. تحديد سقف العمالة الأجنبية في مشاريع البناء بـ50 بالمئة

مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين

عربي ودولي مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين

نفط

عربي ودولي الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط في فنزويلا

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء با

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: لن أوقع على اتفاق ضعيف يؤدي فقط لإطالة أمد الحرب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يؤكد أن بلاده حققت رقما قياسيا عالميا في الاستثمار بفضل رسومه الجمركية

أعلنت القوات الروسية عن تحريرها أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025 في منطقة كورسك وفي إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقا لتقارير وزارة الدفاع. في 29 ديسمبر، أبلغ رئيس الأركان ا

عربي ودولي القوات الروسية تعلن تحريرها أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025

معبر رفح

عربي ودولي إسرائيل تتجه لفتح معبر رفح بالاتجاهين بعد ضغوطات كبيرة من ترامب



 






الأكثر مشاهدة