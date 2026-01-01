مساعدة بايدن: ترامب يكنّ الاحترام لبوتين

الوكيل الإخباري- قالت تارا ريد مساعدة جو بايدن السابقة في مجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب يكنّ الاحترام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويشعر تجاهه بنوع من الخشية.

