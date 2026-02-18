مستجدات المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في جنيف

وانتهى اليوم الأول من المباحثات، التي قال مصدر إنها "كانت متوترة جدا. استمرت ست ساعات ... ".
وترمي المباحثات إلى التوصل إلى حل يُنهي أربع سنوات من الحرب في أوكرانيا.
وتستند إلى خطة أميركية أُعلنت قبل أشهر، وما زالت قضية تقديم كييف تنازلات تتعلق بمساحات من الأراضي مقابل ضمانات أمنية محور النقاشات.
وتتعثر المباحثات بشكل خاص عند مصير حوض دونباس الصناعي في الشرق الأوكراني. وتطلب موسكو انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، وهو ما ترفضه كييف.
وتشكل مباحثات جنيف استكمالا لجولتي تفاوض عقدتا في أبو ظبي لم يُحرز فيهما أي تقدّم فعلي.
