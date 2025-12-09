الثلاثاء 2025-12-09 07:08 م

مستشارة البيت الأبيض: تهديدات ترامب أخافت مادورو

الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الولايات المتحدة ترى أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "خائف للغاية" بسبب إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب، ولديه أسباب لذلك.اضافة اعلان


وقالت ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أعتقد أن هذا صحيح، نيكولاس مادورو خائف للغاية، ويجب أن يكون كذلك."

وفي 29 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها مغلقًا.

وقد رفضت السلطات الفنزويلية هذا التصريح بشدة في اليوم نفسه، وطالبت الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وناشدت الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) إدانة تصريحات واشنطن التي تشكل تهديدًا باستخدام القوة. 

