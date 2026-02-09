مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني يزور سلطنة عُمان الثلاثاء

01:44 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الاثنين أن علي لاريجاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سيزور سلطنة عمان الثلاثاء، وذلك بعد أيام من إجراء طهران وواشنطن محادثات نووية غير مباشرة في مسقط.





ولم يحدد أطراف المحادثات موعدا للجولة الثانية من المحادثات النووية.



وكان وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران وواشنطن تعتقدان أنه يجب عقد الجولة الجديدة قريبا.





