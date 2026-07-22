مستشار خامنئي: إيران دخلت مرحلة جديدة من الردع

الوكيل الإخباري- أعلن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي اليوم الأربعاء، أن إيران دخلت مرحلة جديدة من الردع.



وقال علي أكبر ولايتي للصحفيين: "أي تصور بإمكانية توجيه ضربة منخفضة الكلفة إلى إيران هو خطأ قد تمتد تداعياته إلى ما هو أبعد بكثير من الميدان العسكري".



وأضاف: "ستشمل التداعيات سوق الطاقة والاقتصاد العالمي".

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وأكد أنه يتوجب على البيت الأبيض أن يُدرك أن تهديد إيران وحشد الحلفاء الإقليميين وتفعيل اللوبي الأوروبي لن يُحقق مزيدا من الأمن والاستقرار، بل سيُعمم عواقب الأخطاء على مستوى العالم.



ومن جهة أخرى أكدت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم تصعيد هجماتها على إيران.