مستشار سابق لترامب يشيد بفكرة نفق روسيا ألاسكا: مشروع مربح للطرفين

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، قال المستشار السابق جورج بابادوبولوس إن هذا المشروع "لن يقتصر على ربط اثنتين من أكبر القوى الجيوسياسية والاقتصادية في العالم فحسب، بل سيعزز أيضا العلاقات بين الشعبين ويدفع عجلة التجارة والاستثمار ويُسهم في التعاون في مجالات الطاقة، بل والتعاون الأمني أيضا وهو ما غاب طويلا".
وأضاف: "الاستثمارات المطلوبة ليست بالضخامة التي يتصورها البعض. إنها فكرة جديرة بالدراسة الجادة".
تجدر الإشارة إلى أن الفكرة ليست جديدة، حيث سبق أن أعلن كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن النفق عبر مضيق بيرينغ "ممكن تقنيا ويمكن إنجازه في أقل من ثماني سنوات"، مشيرا إلى امتلاك روسيا التقنيات اللازمة لذلك.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف المشروع بأنه "مثير للاهتمام"، فيما لفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن "تحقيقه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الجانبين".
