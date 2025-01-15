مستشار لترامب: أرباح الرئيس المنتخب قد تصل إلى 500 مليون دولار

الوكيل الإخباري- قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتلقى الكثير من الأموال من الشركات والمانحين الأثرياء، حيث يتوقع فريقه جمع حوالي 500 مليون دولار بحلول الصيف.



وقال الموقع الأمريكي إنه "من خلال تخزين الكثير من الأموال، يشير ترامب إلى أنه لا يريد أن ينظر إليه على أنه بطة عرجاء في ولايته الثانية، وهو مستعد لمساعدة الحلفاء السياسيين ومعاقبة المعارضين ومساعدة الجمهوريين في الحفاظ على السيطرة الكاملة على الكونغرس في عام 2026".



وقال أحد مستشاري ترامب، الذي كان من بين خمسة من المطلعين على بواطن الأمور الذين تحدثوا مع موقع "أكسيوس"، لوصف الأعمال الداخلية لترامب: "الأموال تتدفق في مار إيه لاغو. ليس على ترامب أن يحرك ساكنا. الجميع يأتون إليه".

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وأضاف: "إننا نتطلع إلى الحصول على نصف مليار دولار بحلول شهر يونيو، ونحن نسير على الطريق الصحيح. إنه نوع من الهدف ولكنه مجرد إسقاط واقعي لما يحدث".



وذكر الموقع أن المانحين لترامب يتبرعون لمجموعة متنوعة من الحسابات وهي تشمل حساب تنصيب الرئيس المنتخب، وMAGA Inc. super PAC، وهي منظمة سياسية غير ربحية تدعى Securing American Greatness، واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وصندوق مكتبة ترامب الرئاسية.



ويدير المانحون سلسلة كاملة: من الرعاية الصحية إلى الزراعة والتأمين والمؤسسات المالية ومستثمري التكنولوجيا والعملات المشفرة.



وقال مستشار ترامب إن "رجال العملات المشفرة يفجرون الأمر فحسب. كان مليون دولار في السابق رقما كبيرا. والآن نحن ننظر إلى بعض الأشخاص الذين يتبرعون بمبلغ 10 ملايين أو 20 مليون دولار".