مسلحون يختطفون أكثر من 50 شخصا في نيجيريا

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مسلحين اختطفوا أكثر من 50 شخصا في ولاية زامفارا النيجيرية.



ونقلت الوكالة يوم الأحد عن تقرير خبراء حول العنف في نيجيريا أعد للأمم المتحدة أن "مسلحين اختطفوا أكثر من 50 شخصا في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع... حيث هاجم "قطاع الطرق المسلحون" قرية سابون-جارين-دامري في ولاية زامفارا يوم الجمعة الماضي".

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وتعاني المناطق الريفية النائية في ولاية زامفارا بشكل متكرر من عنف العصابات التي تقوم باختطاف الأشخاص لأغراض الفدية ونهب القرى.