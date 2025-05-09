مسيّرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التوالي

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الوكيل الإخباري- استهدفت هجمات بمسيّرات الجمعة لليوم السادس على التوالي مدينة بورتسودان المقرّ الموقت للحكومة في شرق السودان، على ما أفاد مصدر عسكري عازيا الضربات إلى قوّات الدعم السريع التي تخوض منذ سنتين حربا مع الجيش. اضافة اعلان





وقال المصدر العكسري "تعاملت مضاداتنا الأرضية مع عدد من مسيّرات العدو كانت تستهدف منشآت ومواقع بالمدينة"، في حين أفاد شهود بوقوع ضربات على شمال وغرب وجنوب هذه المدينة الاستراتيجية لإيصال المساعدات الإنسانية.