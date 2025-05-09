الجمعة 2025-05-09 11:41 ص
 

مسيّرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التوالي

دخان يتصاعد من مطار بورتسودان،
دخان يتصاعد من مطار بورتسودان
 
الجمعة، 09-05-2025 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   استهدفت هجمات بمسيّرات الجمعة لليوم السادس على التوالي مدينة بورتسودان المقرّ الموقت للحكومة في شرق السودان، على ما أفاد مصدر عسكري عازيا الضربات إلى قوّات الدعم السريع التي تخوض منذ سنتين حربا مع الجيش.اضافة اعلان


وقال المصدر العكسري "تعاملت مضاداتنا الأرضية مع عدد من مسيّرات العدو كانت تستهدف منشآت ومواقع بالمدينة"، في حين أفاد شهود بوقوع ضربات على شمال وغرب وجنوب هذه المدينة الاستراتيجية لإيصال المساعدات الإنسانية.
 
gnews

أحدث الأخبار

سيارة إسعاف تنقل ضحايا تحطم مروحية في مادورو أويا

عربي ودولي مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر بوسط سريلانكا

الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية

أخبار محلية الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية كبيرة شمال عمان

وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

عربي ودولي وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية وقطر السبت

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مركبات عسكرية إسرائيلية

فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى جنوب نابلس

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

ارشيفية

فلسطين شهيد بقصف إسرائيلي غربي مدينة غزة

دخان يتصاعد من مطار بورتسودان،

عربي ودولي مسيّرات تقصف بورتسودان لليوم السادس على التوالي



 
 





الأكثر مشاهدة