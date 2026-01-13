مسيرات روسية تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأسود

وأضاف كوليبا أن شخصا واحدا أصيب بجروح.
وأوضح أن السفينة التي ترفع علم بنما كانت في طريقها لجلب زيوت نباتية، فيما كانت السفينة التي ترفع علم سان مارينو محمّلة بالذرة.
وكتب على تطبيق تلغرام: "هذا دليل آخر على أن روسيا تتعمد مهاجمة السفن المدنية والتجارة الدولية والسلامة البحرية".
وأفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز بأن الهجمات وقعت بالقرب من ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا الجنوبية.
وأضاف المصدر أن إحدى السفن كانت متجهة إلى إيطاليا.
وتُعد منطقة أوديسا موطنا لموانئ البحر الأسود بالغة الأهمية بالنسبة للتجارة الخارجية لأوكرانيا واستمرار اقتصادها في زمن الحرب.
وكانت عدة سفن روسية قد تعرضت لهجمات في البحر الأسود خلال شهر ديسمبر الماضي.
فقد أعلنت المديرية العامة للشؤون البحرية التركية، في ديسمبر، عن تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود.
وأوضحت أن الهجوم استهدف سفينة الشحن التي كانت تنقل زيت دوار الشمس، حيث تعرضت لهجوم أثناء توجهها من روسيا إلى جورجيا.
وجاء هذا الهجوم بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا في أوائل ديسمبر الماضي، في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران
-
الصين تعارض تهديد ترامب برسوم جمركية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران
-
نائب رئيس وزراء السويد: قد نصبح هدف ترامب التالي بعد غرينلاند
-
سيناتور ديمقراطي يقاضي وزير الدفاع الأمريكي
-
ترامب لا يحبه.. سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة ينهي مهمته مبكرا
-
ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران
-
فنزويلا تعلن استعدادها لـ"أجندة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي
-
"يونيفيل" تقول إن دبابة إسرائيلية أطلقت النار قرب جنود تابعين لها