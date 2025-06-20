مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بجنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إنه أصيب عدد من الأشخاص، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وأضاف المصدر، أن القوات الإسرائيلية قامت فجر اليوم بتفجير منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، أقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل شركة طيران عالمية تعلق رحلاتها إلى الكيان حتى نوفمبر المقبل
-
يمكنها تدمير مفاعل فوردو .. ما هي قنابل GBU-57؟
-
متضامنون مع فلسطين يخربون طائرتين عسكريتين في قاعدة بريطانية
-
بعد توقف دام 6 أيام .. مصر تستأنف استيراد الغاز من إسرائيل
-
اختراق خطير لكاميرات المراقبة في إسرائيل
-
الكرملين: الشرق الأوسط ينزلق إلى هاوية من عدم الاستقرار والحرب
-
خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع
-
إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي