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مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بجنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري- استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، سيارة على طريق العباسية بجنوب لبنان عند مفترق حرج البلدة.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إنه أصيب عدد من الأشخاص، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف المصدر، أن القوات الإسرائيلية قامت فجر اليوم بتفجير منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية، أقدمت بعدها على الاستيلاء على جرافة من المنزل في ميس الجبل ونقلتها إلى داخل الأراضي المحتلة.
 
gnews

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