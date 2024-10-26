مسيرة من العراق تصيب هدفاً في عكا المحتلة

فقد أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف هدف عسكري في عكا بواسطة الطيران المسير.
فيما أوضحت مصادر أن المسيرة لم يتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت في عكا.
كما أشار إلى أن مسيّرة ثانية اخترقت المجال الجوي شمالي إسرائيل .
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