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مسيرة من العراق تصيب هدفاً في عكا المحتلة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم السبت، أطلقت مسيرتان من العراق نحو شمال إسرائيل.اضافة اعلان


فقد أعلنت فصائل عراقية مسلحة استهداف هدف عسكري في عكا بواسطة الطيران المسير.

فيما أوضحت مصادر أن المسيرة لم يتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقطت في عكا.

كما أشار إلى أن مسيّرة ثانية اخترقت المجال الجوي شمالي إسرائيل .

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