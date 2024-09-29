 
الأحد 2024-09-29 09:48 ص
 
 

مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الحدود الإسرائيلية اللبنانية
الأحد، 29-09-2024 09:18 ص

الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان.

اضافة اعلان


وتعليقا على احتمال غضب الإدارة الأميركية من إسرائيل، قال المسؤولون "هناك تسامح في الوقت الحالي"، وأكدوا أن "مصالح أميركا في المنطقة قد تتضرر بشدة إذا فقدت واشنطن اتصالاتها مع الإسرائيليين".

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الصين

عربي ودولي الصين تعارض انتهاك سيادة لبنان

تعبيرية

منوعات واقعة صادمة في أستراليا.. وليا أمر يعنفان طفلاً مصاباً بالتوحد رفض غسل الأطباق!

الحدود الإسرائيلية اللبنانية

عربي ودولي مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

عائلات تجلس على الأرض بعد فرارها من الغارات الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي مليون نازح في لبنان بعد ضربات الاحتلال

تعبيرية

طب وصحة لا تشرب القهوة على الريق.. والسبب لن تتخيله

خل

خاص بالوكيل وفاة "عامل وطن" مصري بسكتة قلبية على إشارة المهاجرين

الاحتلال يعتقل شاباً في الخليل

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تدعو لاستكمال إجراءات الابتعاث للمستفيدين من مكرمة المعلمين اليوم



 


الأكثر مشاهدة