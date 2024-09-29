مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

وتعليقا على احتمال غضب الإدارة الأميركية من إسرائيل، قال المسؤولون "هناك تسامح في الوقت الحالي"، وأكدوا أن "مصالح أميركا في المنطقة قد تتضرر بشدة إذا فقدت واشنطن اتصالاتها مع الإسرائيليين".
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