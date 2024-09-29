مصادر أميركية ترجح تحركا بريا محدودا لإسرائيل في لبنان

الوكيل الإخباري - نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان.

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