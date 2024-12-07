مصادر: انسحاب جنود النظام من مواقعهم بمحيط دمشق

10:14 م

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر للجزيرة أن حالة من الذعر انتشرت مع انسحاب جنود النظام من مواقعهم في محيط دمشق، كما أكدت تقدم فصائل المعارضة في ريف دمشق الغربي وانسحاب قوات النظام من مدن وبلدات بالغوطة الشرقية. اضافة اعلان





وأفادت المصادر بأن أسواق دمشق شهدت ازدحاما على شراء المواد الغذائية مع ندرة أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.