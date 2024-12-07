 
السبت 2024-12-07 10:33 م
 

مصادر: انسحاب جنود النظام من مواقعهم بمحيط دمشق

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 07-12-2024 10:14 م
الوكيل الإخباري-   أكدت مصادر للجزيرة أن حالة من الذعر انتشرت مع انسحاب جنود النظام من مواقعهم في محيط دمشق، كما أكدت تقدم فصائل المعارضة في ريف دمشق الغربي وانسحاب قوات النظام من مدن وبلدات بالغوطة الشرقية.اضافة اعلان


وأفادت المصادر بأن أسواق دمشق شهدت ازدحاما على شراء المواد الغذائية مع ندرة أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.
 
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