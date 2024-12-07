مصادر: انسحاب جنود النظام من مواقعهم بمحيط دمشق

وأفادت المصادر بأن أسواق دمشق شهدت ازدحاما على شراء المواد الغذائية مع ندرة أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.
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