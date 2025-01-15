مصادر: رئيس وزراء قطر يلتقي وفدي حماس وإسرائيل

07:44 م

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بمفاوضي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووفد إسرائيل وذلك لإعطاء دفعة لمساعي وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى. اضافة اعلان





وأضافت المصادر للجزيرة أن الاتفاق يتضمن إشراف قطر ومصر على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، مشيرة إلى أنه -وفقا للاتفاق- فإن الانسحاب من محور نتساريم سيكون على مراحل.