مصادر: رئيس وزراء قطر يلتقي وفدي حماس وإسرائيل

وأضافت المصادر للجزيرة أن الاتفاق يتضمن إشراف قطر ومصر على عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، مشيرة إلى أنه -وفقا للاتفاق- فإن الانسحاب من محور نتساريم سيكون على مراحل.
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