مصادر مطلعة: مبادرة أميركية جديدة لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين

09:49 م

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الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقترح مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء. اضافة اعلان





ونقلت الهيئة عن المصادر أن إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن أسرى.