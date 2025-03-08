 
السبت 2025-03-08 09:56 م
 

مصادر مطلعة: مبادرة أميركية جديدة لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين

ترامب
ترامب ونتنياهو
 
السبت، 08-03-2025 09:49 م
الوكيل الإخباري-   نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تقترح مبادرة جديدة لإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء.اضافة اعلان


ونقلت الهيئة عن المصادر أن إسرائيل لا تشارك في مفاوضات بشأن مقترح واشنطن الجديد للإفراج عن أسرى.
 
 
gnews

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