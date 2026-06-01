مصدر إيراني: قواعد التعامل تغيرت وسنرد بالمثل على أي إجراء ضدنا

الوكيل الإخباري- قال مصدر إيراني للجزيرة -رداً على التهديدات الأمريكية بمصادرة حسابات إيران في دول عربية- إن قواعد التعامل مع العقوبات تغيرت بعد الحرب الأخيرة إلى المعاملة بالمثل.

اضافة اعلان

وحذر من أن أي إجراء يُعد بمثابة حرب اقتصادية سيواجه بإجراء مضاد واستخدام للقدرات الجيوسياسية.



كما كشف مصدر أمني إيراني للجزيرة أن طهران لن تقبل بأي دور أوروبي في قضاياها بعد تفعيل "آلية الزناد"، مشيراً إلى أن فرنسا تفتقر للوزن إلى الوزن والاعتبار حتى في لبنان.