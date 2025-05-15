مصدر: الأتراك لا يعرفون هل سيصل ترامب إلى إسطنبول

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل وكالة نوفوستي اليوم الخميس: "لم نتلق بعد أية معلومات محددة من الجانب الأمريكي حول هذه الزيارة".
ومن المتوقع أن تجري المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس. وهي ستكون أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات. ويشار إلى أن الوفد الروسي وصل في وقت سابق من اليوم إلى إسطنبول.
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