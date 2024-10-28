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مصدر تركي: أنقرة تستعد لزيارة بوتين

جانب من اللقاء الأخير بين الرئيسين
جانب من اللقاء الأخير بين الرئيسين
الإثنين، 28-10-2024 08:03 ص

الوكيل الإخباري- أكد مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة تستعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد.

وأضاف المصدر: "نحن نتوقع هذه الزيارة ونستعد لها، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعدها".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قازان على هامش قمة بريكس إلى زيارة تركيا في المستقبل القريب.

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وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في سبتمبر الماضي بأن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى تركيا مستمرة، وأن هذه الزيارة "تنتظرها العاصمتان".

 

RT

 
gnews

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