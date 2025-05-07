مصدر هندي: مسؤولون تحدثوا إلى نظرائهم بدول عدة لشرح الموقف

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة رويترز -نقلا عن مصدر هندي- قوله إن مسؤولين كبارا من بلاده تحدثوا إلى نظرائهم في أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات وروسيا لإطلاعهم على الخطوات التي اتخذتها نيودلهي. اضافة اعلان

