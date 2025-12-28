الأحد 2025-12-28 11:25 م

مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي
مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي
الأحد، 28-12-2025 10:45 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع شخص وإصابة آخر بجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين مروحيتين بالقرب من مطار مدينة هامونتون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.اضافة اعلان


وقالت شرطة هامونتون إن "شخصاً لقي مصرعه وأُصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيوجيرسي يوم الأحد".

وأضاف قائد شرطة هامونتون، كيفن فريل، أن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحاً يوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية".

وانتشرت مقاطع فيديو من مدينة هامونتون، بعد ورود أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو.

وتُظهر لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث، بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى المكان.

وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل، وسيقومان بالتحقيق في الحادث".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

أخبار محلية الأمن يجدد تحذيراته ويوجه نصائح هامة للمواطنين خلال المنخفض

إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

عربي ودولي إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية

ل

طب وصحة نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية

ل

عربي ودولي زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب

مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

عربي ودولي مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى تمدد دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية العام

ل

أخبار محلية وزير البيئة يكرّم ناشطين ومؤثرين تقديرا لجهودهم في رفع الوعي البيئي

الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي



 






الأكثر مشاهدة