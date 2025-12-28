مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم مروحيتين في نيوجيرسي

وقالت شرطة هامونتون إن "شخصاً لقي مصرعه وأُصيب آخر بجروح خطيرة إثر تحطم مروحيتين في جنوب ولاية نيوجيرسي يوم الأحد".
وأضاف قائد شرطة هامونتون، كيفن فريل، أن "فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ عن تحطم طائرة في حوالي الساعة 11:25 صباحاً يوم الأحد، وقامت فرق الإطفاء بإخماد النيران التي التهمت المروحية".
وانتشرت مقاطع فيديو من مدينة هامونتون، بعد ورود أنباء عن اصطدام مروحيتين في الجو.
وتُظهر لقطات متداولة تصاعد دخان أسود كثيف في موقع الحادث، بينما هرعت الشرطة وفرق الإطفاء والمسعفون إلى المكان.
وأوضح قائد شرطة هامونتون أنه "تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والمجلس الوطني لسلامة النقل، وسيقومان بالتحقيق في الحادث".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
إسرائيل واليونان وقبرص يوقعون خطة تعاون عسكري ثلاثية
-
زيلينسكي يؤكد عزمه مناقشة التنازلات الإقليمية في محادثاته مع ترامب
-
محافظ طرطوس: فلول النظام السابق يحاولون إثارة الفوضى في المحافظة
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة وسيادة الصومال
-
تونس تدين اعتراف اسرائيل بإقليم أرض الصومال
-
السيول تغمر الطريق البديل بين بغداد وكركوك في طوزخورماتو
-
إنقاذ أشخاص من الغرق خلال محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية والبحث عن مفقودين
-
بوتين: سنحقق أهدافنا بالقوة في أوكرانيا إذا لم ترغب في السلام